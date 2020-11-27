Зеленский взялся восстанавливать ответственность за ложь в декларациях

Возможно наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке и сравнительной таблице к законопроекту указывается, что из Уголовного кодекса будет удалена статья 366-1, которую Конституционный суд Украины признал неконституционным.

В то же время добавляется статья 366-2 "Декларирование недостоверной информации", которым устанавливается уголовная ответственность в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых минимумов (от 42,5 тыс. до 59,5 тыс. грн), если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 1 до 4 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде сказали, кого будут наказывать за ложь в декларациях

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 4 млн грн (более 2 тыс. прожиточных минимумов), тогда предусмотрено наказание в виде штрафа от 3,5 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (от 59,5 до 85 тыс. грн), или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Зеленский предлагает отдельно определить в статье 366-3 ответственность за непредставление декларации. За это предлагается наказывать штрафом от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых минимумов (от 42,5 тыс. до 59,5 тыс. грн).

Также за все эти преступления возможно наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривает наказание за ложь в декларации. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Представитель президента в КСУ заявил, что президентский законопроект обеспечит восстановление общественного доверия и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия КСУ. В Совете Европы назвали законопроект Зеленского по КСУ грубым нарушением.