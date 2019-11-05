Зеленский взял в советники эмигранта из США

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Эндрю Романа Мака.
"Назначить советником по согласию", говорится в указе президента.
Мак родился в Нью-Йорке.
Свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году.
Кроме английского, свободно владеет русским и украинским языками.
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В 2010 году газета Kyiv Post поместила его фамилию в список наиболее успешных эмигрантов в Украине. В то время Мак работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.
По данным журналистов, в 2002 году был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.
Мак намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.
По его словам, Оранжевая революция заставила его дольше остаться в Украине.
По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении "Юридическая фирма" АСТЕРС" в Киеве.
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