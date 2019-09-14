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суббота, 14 сентября 2019 10:17

Зеленский выступил с "95 кварталом" на закрытой вечеринке

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Зеленский выступил с &quot;95 кварталом&quot; на закрытой вечеринке
Зеленский выступил со своим пародистом. Фото: https://espreso.tv

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) и было закрыто для прессы.

Об этом сообщает LB.ua.

Перед руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского. При этом, Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил гаранта на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.

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Помимо этого, в рамках мероприятия выступили два специальных гостя - Робин Райт, исполнительница роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик" и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Была основана в 2004 году, когда Виктор Пинчук пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения будущего Украины и ЕС.
С 2004 по 2013 годы Ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. Вследствие аннексии Крыма Российской Федерацией Ежегодные встречи было перенесено в столицу Украины города Киева.

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