Зеленский выиграл суд у мэра Черкасс

Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

Киевский апелляционный суд отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении его апелляционной жалобы в иске к президенту Владимиру Зеленскому. Речь шла о защите чести, достоинства и деловой репутации.

25 ноября суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе Бондаренко на решение Печерского районного суда города Киева. 1 октября суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска мэра к президенту.

Бондаренко хотел опровержения недостоверной информации и взыскания компенсации морального вреда в полном объеме.

"Решение Печерского районного суда города Киева оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах Бондаренко - без удовлетворения", - сообщает страница суда в Facebook.

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20 мая на пресс-конференции президент назвал мэра Черкасс "бандитом". В конце апреля городская власть Черкасс смягчила карантин для предпринимателей города, хотя в Украине такие ослабления были запланированы на 11 мая. Также Зеленский заявил, что Бондаренко имеет 19 уголовных производств. 27 мая мэр подал в суд на президента из-за его высказываний. На выборах 22 мая Анатолия Бондаренко переизбрали мэром Черкасс. Во 2-м туре за него проголосовали 54,33% избирателей.