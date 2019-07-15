Зеленский ввел в СНБО Богдана и его заместителей

Зеленський утвердил Богдана в РНБО

Президент Владимир Зеленский утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Также двух его заместителей - Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Указ об изменении состава СНБО опубликовали на сайте президента 15 июля. В этот же день он вступает в силу.

Также в Совет ввели главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкаского.

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С мая секретарем СНБО стал Александр Данилюк, который работал министром в правительстве Гройсмана и заместителем Администрации пятого президента Петра Порошенко. Последний раз СНБО публично реагировал на анонс телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским "Россия 24". По итогам заседания, СНБО дал ряд поручений СБУ и Нацполиции.