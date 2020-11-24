Зеленский встретится с президентом Литвы

12 декабря этого года Украина и Литва отметят очередную годовщину установления дипломатических отношений. Фото: pinterest.com

Виртуальная встреча Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанас Науседы может произойти в декабре.

Этот вопрос заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с послом Литвы Вальдемарас Сарапинасом, сообщают в пресс-службе ОП.

"Основное внимание во время встречи было уделено подготовке очередного заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики", - говорится в сообщении.

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Видеовстречу президентов хотят приурочить к годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой.

"Заместитель руководителя Офиса Президента напомнил, что 12 декабря этого года Украина и Литва отметят очередную годовщину установления дипломатических отношений. По этому случаю было договорено обсудить возможность организации видеовстречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанас Науседа, во время которой обсудить и другие важные задачи повестки дня украинского-литовского стратегического партнерства ", - пишут в пресс-службе.

Во время 2-го председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз может объявить Украину кандидатом в члены ЕС. Цель инициативы литовского экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия для помощи Украине в выполнении реформ.