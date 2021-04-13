16 апреля Зеленский и Макрон обсудят ситуацию в Украине. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский встретится с лидером Франции Эммануэлем Макрона в пятницу, 16 апреля.

Президенты встретятся в связи с ростом напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе. Эту информацию подтвердили изданию Le Figaro в Елисейском дворце.

Зеленский и Макрона увидятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский встретится с Макроном

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен на прошлой неделе заявил, что самыми темами президентского повестки дня будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ. Будет идти о создании независимой и надежной судебной власти.

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели украинских воинов под Шумами на Донбассе.