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пятница, 09 апреля 2021 14:42

Зеленский встретится с Макроном

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Зеленский встретится с Макроном
Зеленский посетит Францию. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Францию. У него запланирована встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Об этом сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Kyiv Post.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сказал де Понсен.

Зеленский отправится в Париж к концу следующей недели. Посол будет лететь с ним в одном самолете.

Стороны обсудят наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и проведение реформ, в частности, в судебной системе.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что переговоры лидеров Германии, Франции и Украины об эскалации на Донбассе и взимания российских войск пройдут очень скоро.

Ранее лидеры Германии и Франции обсуждали ситуацию в Донбассе с российским президентом Владимиром Путиным. Он в очередной раз обвинил во всем Киев.

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