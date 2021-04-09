Зеленский встретится с Эрдоганом

Зеленский планирует посетить Турцию. Фото: Офис президента

10 апреля президент Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом. У него запланирована встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча Зеленского с Эрдоганом планируется в рамках украинско-турецкого стратегического совета, пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации турецкого лидера.

Президенты планируют обсудить вопросы туризма, оборонного сектора, а также соглашение о свободной торговле.

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На следующей неделе Зеленский посетит Францию. В Париже у него запланирована встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.