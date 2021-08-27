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пятница, 27 августа 2021 22:20

Зеленский встретился с Санду: о чем говорили

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Зеленский встретился с Санду: о чем говорили
Президенты обсудили возвращение украинских энергетических компаний на молдавский рынок. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Они говорили о возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электроэнергии, сообщает Офис президента.

Президенты обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов. Подняли вопрос возвращения энергетических компаний из Украины на рынок поставки электроэнергии в Молдове.

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Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Молдовы. Санду была на праздновании Независимости Украины 24 августа.

Президент Владимир Зеленский утром 27 июля прилетел в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. В рамках рабочего визита глава Украины проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

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