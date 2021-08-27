Зеленский встретился с Санду: о чем говорили

Президенты обсудили возвращение украинских энергетических компаний на молдавский рынок. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Они говорили о возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электроэнергии, сообщает Офис президента.

Президенты обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов. Подняли вопрос возвращения энергетических компаний из Украины на рынок поставки электроэнергии в Молдове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове

Зеленский в Кишиневе принял участие в торжествах и военном параде по случаю Дня Независимости Молдовы. Санду была на праздновании Независимости Украины 24 августа.

Президент Владимир Зеленский утром 27 июля прилетел в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. В рамках рабочего визита глава Украины проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.