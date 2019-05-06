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понедельник, 06 мая 2019 16:53

Зеленский встретился с раввинами

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на Донбассе и Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они - украинцы, наши сограждане", - сказал Зеленский.

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"Никогда не делай того, что бы не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило", - сказал Зеленскому раввин Шмуэль Каминецкий.

Участники встречи отметили, что в Украине проблема антисемитизма не является такой острой, как в других странах мира.

"В стране проживают не менее полумиллиона евреев, для которых Украина - родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь здесь была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и настоящим патриотом Украины", - сказал Каминецкий.

Зеленскому подарили эксклюзивное издание Торы.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.

Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.

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