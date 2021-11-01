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понедельник, 01 ноября 2021 10:37

Зеленский впервые стал лидером антирейтинга, а разрыв во втором туре существенно сократился – социологи

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Зеленский впервые стал лидером антирейтинга, а разрыв во втором туре существенно сократился – социологи
На выборах президента Украины за Зеленского готовы проголосовать 18,7% всех опрошенных. Фото: РИА Новости

Президент Владимир Зеленский впервые после президентских выборов 2019 года возглавил антирейтинг украинских политиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

На вопрос "за кого из кандидатов в президенты Украины Вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?" самое большое количество опрошенных – 31,9% назвали Владимира Зеленского.

Опрос также подтвердил последнюю тенденцию к понижению электоральной поддержки Зеленского. За него на выборах президента Украины готовы проголосовать 18,7% всех опрошенных.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 12,7% всех опрошенных.

Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров. Юрий Бойко – 6,2%, Дмитрий Разумков – 5,5%, Юлия Тимошенко – 5% всех опрошенных. Остальные кандидаты имеют меньшую поддержку.

Во втором туре за Владимира Зеленского готовы проголосовать 55,6% из числа тех, кто намерен взять участие в выборах и определился с выбором. За Петра Порошенко – 44,4%.

Как известно, в апреле 2019 года во втором туре Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко – 24,45%. Таким образом, за половину президентской каденции Владимир Зеленский потерял почти 20% поддержки, зато поддержка Петра Порошенко почти на 20% выросла.

Социологи также констатируют, что о скандале Pandora Papers слышали более 60% опрошенных. В частности, что-то слышали об этом расследовании, но не знают деталей 43,0% опрошенных, а 18,1% ответили, что хорошо проинформированы о нем. Подавляющее большинство респондентов (80,1%) считают, что это недопустимо, чтобы высшие должностные лица государства и ведущие политики страны владели оффшорными счетами за рубежом. Только 9,1% опрошенных не видят ничего плохого в такой практике. В то же время более половины опрошенных (55,3%) верят информации расследования Pandora Papers о том, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют оффшорными счетами за рубежом. Не верят этой информации 16,5% опрошенных.

Более половины опрошенных слышали о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию боевиков из российской частной армии Вагнера - "Вагнергейт". В частности, что-то слышали об этом, но не знают деталей, 36,3% респондентов, а 14,1% ответили, что достаточно хорошо осведомлены об этой ситуации. Около половины опрошенных (47,5%) ничего не знают об этом. Среди респондентов, которые хотя бы что-то знают о "Вагнергейте", 40,5% считают главной причиной срыва операции целенаправленную передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. 15,1% осведомленных респондентов главной причиной срыва считают нехватку профессионализма и ошибки со стороны высшего политического руководства Украины, а 12,8% – непрофессионализм и ошибки работников украинских спецслужб.

Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респонденты отвечают, что нынешняя власть (Зеленский) хуже, чем предыдущая (Порошенко). Лишь каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Согласно данным КМИС: пропрезидентской политической силе "Слуга народа" сейчас симпатизируют 15,5% украинцев - эта политсила, согласно последним рейтингам, впервые за два года сдвинулась с первого места рейтинга, уступив партии экс-президента Петра Порошенко.

К слову, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что оффшорный скандал, в котором фигурирует студия "Квартал 95" и президент Владимир Зеленский, еще будет иметь продолжение.

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