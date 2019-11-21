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четверг, 21 ноября 2019 08:49

Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского

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Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Зеленский отметил, что ему нравится настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны Фото: Слово и Дело

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внешнеполитический курс страны должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.

"Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество можем говорить об этом, но это все-таки решения государственного уровня", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове, пишет ИНТЕРФАКС-УКРАИНА.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ВПК после прекращения войны на Донбассе, или "придется ждать еще и возвращения Крыма", Зеленский отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают о том, что будет происходить после окончания войны.

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"Это очень хорошо, потому что мы психологически с вами хотим завершить войну в ближайшее время. Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами всё, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", - подчеркнул он.

13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений. По его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, "ЕС и НАТО никогда не примут Украину", США "просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию".

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21
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