Зеленский включился в борьбу с рейдерами

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обращение бизнесмена: Минюсту приказали заблокировать фейковых госрегистраторов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные обращения со стороны бизнес-сообщества, в частности управляющего владельца девелоперской компании ОМОКС Алексея Кулагина и активно включился в борьбу с рейдерами и мошенничеством в госреестрах.

"16 июля Зеленский вместе с руководством Офиса президента посетил село Путровка Киевской области. Глава государства приехал убедиться в правдивости информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора, поступившей ему накануне", - сообщает Офис президента Украины на странице в Facebook.

Позже на официальном сайте президента появилась более подробная информация: в результате поездки выяснилось, что в помещении, где по документам находится коммунальный регистратор, на самом деле расположен дом культуры.

Сообщается, что во время общения с жителями села и представителями местной власти, а также первым заместителем министра юстиции Украины Еленой Сукмановой Зеленский предложил представительнице Минюста уже сегодня законным способом заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции - до наведения порядка в этой сфере.

"В Украине в среднем 2-3 раза в день незаконно меняют владельца. Мы можем обновить состав антирейдерской комиссии Минюста. Можем до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают сейчас риски рейдерства. Отключите", - приводит пресс-служба слова президента.

Со своей стороны руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что в ближайшее время появится указ главы государства по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. "Эти регистраторы получают электронные ключи доступа для рейдерства путем использования реестров. Здесь виновато государство, которое позволило существование такой регистрационной формы. Поскольку государство не может гарантировать честность доступа к этим реестрам, эту схему надо прекращать", - заявил Богдан.

Здесь стоит отметить, что за последние годы рейдерство в Украине достигло небывалых масштабов. Бизнес-сообщество, в частности представители общественного объединения "Бизнес-Варта" пришли к выводу, что схема, которая позволяет рейдерам осуществлять мгновенные захваты предприятий у законных владельцев, не могла быть создана и функционировать без участия Министерства юстиции Украины и лично ее руководителя Павла Петренко. В понедельник, 15 июля, соответствующее совместное заявление предпринимателей было подано в Государственное бюро расследований.

На посвященной этому пресс-конференции присутствовали бизнесмены, которые в свое время стали жертвами рейдеров. Они, в частности, подтвердили информацию бизнесмена Алексея Кулагина о том, что под руководством верхушки Министерства юстиции также работает схема по вымогательству средств за возвращение законного владельца в госреестр. За это госслужащие просят оплатить им $ 50 тыс. В противном случае решение затягивают на 45 дней, а за это время, независимо от вердикта, можно потерять все активы. Поэтому, по словам директора ОО "Бизнес-Варта" Ольги Матвеевой, большинство жертв рейдеров решают не рисковать еще больше, а заплатить взятку. Известно, что только за два последних года жалобы на незаконную перерегистрацию их бизнеса на посторонних лиц в комиссию Минюста направили около 7000 предприятий.

Напомним, 29 мая рейдеры совершили силовой захват построенного ОМОКС ЖК "Чайка" под Киевом. В то же время фейковые государственные регистраторы переписали ОМОКС и ОМОКС-ИНВЕСТБУД на третьих лиц. По этому поводу управляющий владелец компании ОМОКС Алексей Кулагин дважды обращался к президенту Зеленскому. Он призвал главу государства возглавить борьбу с рейдерами и вынести вопрос вмешательств в госреестр на заседание СНБО.