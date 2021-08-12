Зеленский в США посетит не только Вашингтон

От идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться. Фото: ua.news

Во время визита в США президент Владимир Зеленский посетит не только Вашингтон.

Визит начнется из Чикаго. Об этом сообщает Zn.ua.

Там Зеленский 28 и 29 августа встретится с украинской диаспорой для празднования Дня Независимости.

После встречи с диаспорой, украинский президент вечером 29 августа прилетит в Вашингтон. На следующий день он встретится с президентом США Джо Байденом.

Встречи Зеленского с американскими министрами не будет. Зато с коллегами из США встретятся украинские чиновники, которые будут в составе делегации.

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После разговора с американским коллегой, президент Зеленский полетит в Сан-Франциско. Президент Украины может встретиться с Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Также Зеленский может выступить в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии в Бабьем Яру. Препятствиями для проведения этого мероприятия является то, что в университете будут продолжаться каникулы и карантин.

Зеленский станет вторым европейским лидером, который посетит США с официальным визитом. Первой стала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приехала в Белый дом по приглашению Джо Байдена в июле 2021 года.

В августе в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским приедет канцлер Германии Ангела Меркель. Визит готовят на рабочем уровне.