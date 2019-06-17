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понедельник, 17 июня 2019 21:45

Зеленский в Париже говорил о Донбассе

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Зеленский в Париже говорил о Донбассе
Зеленский в Париже: "Мы не готовы к диалогу с сепаратистами". Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский просит международных партнеров сохранять давление на Российскую Федерацию из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

"Я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру - это дипломатическое и санкционное давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в "Большой семерке" будет способствовать этому вопросу", - сказал Зеленский на пресс конференции в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский отметил, что украинская власть не будет вести переговоры отностельно Донбасса с сепаратистами, а будет продолжать переговоры в минском формате.

"Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - отметил Зеленский.

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Президент Украины считает своими главными задачами завершение войны в Донбассе и возвращение под контроль Украины оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Россией Крыма.

17 июня президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж с однодневным официальным визитом. 18-го у него запланирован визит в Берлин. Там он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Комментарии

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Дата
17
июня

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