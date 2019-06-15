Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане

Зеленский в Мариуполе пробежал через действующий фонтан. Скриншот Ютуб

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Мариуполь пробежал сквозь струи фонтана.

Очевидцы сняли это на видео и опубликовали на YouTube-канале "Общественное ТВ Донбасса".

Зеленский пробежал через фонтан после своего выступления на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков ДНР. За ним последовали охранники, а после и обычные люди. Все действие сопровождалось смехом.

После пробежки президент сел в автомобиль и уехал.

Напомним, 15 июля во время визита в Мариуполь Зеленский посетил металлургический комбинат им. Ильича, где состоялось подписание меморандума с Францией о начале строительства комплекса кислородного блока на ММКИ. Он также анонсировал инвестиционные проекты на Донбассе. Также Зеленскому показали, как происходит подводное разминирование в Азовском море.