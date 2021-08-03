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Зеленский уже дважды встречался с Чаусом — Рябошапка

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Зеленский уже дважды встречался с Чаусом — Рябошапка
По некоторой информации президент Украины Владимир Зеленский уже дважды встречался лично с Николаем Чаусом. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Николаем Чаусом перед тем, как бывшего судью нашли работники СБУ.

СБУ была заранее готова к "нахождению" Чауса – СМИ

Такое мнение в эфире "Прямого" выразил бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

Политик поделился инсайдерской информацией о том, что Зеленский дважды встречался с Чаусом.

По некоторой информации, он (Зеленский — ред.) уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, но она появилась совсем недавно.

В то же время народный депутат Гео Лерос также сообщил о факт встречи президента и экс-судьи.

После того как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить исключительно с Зеленским. И угадайте что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти… И подчеркиваю, это произошло до того, как Чаус официально нашелся! Теперь понимаете почему СБУ его никому не отдает? Эту информацию имею от надежного проверенного источника.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого экс-судью Чауса.

Напомним, Национальная полиция Украины отказалась комментировать ситуацию относительно задержания экс-судьи Николая Чауса украинскими правоохранителями.

Впоследствии адвокат судьи в эфире "Прямого" заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины везут найденного экс-судью Николая Чауса до Киева.

Как известно, 3 апреля бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса, который просит политического убежища у местных властей, похитили в молдавской столице Кишиневе. Полиция Кишинева подтвердила силовое похищение судьи Чауса, возбуждено уголовное дело.

Позже министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил, что украинского судью Николая Чауса вероятно вывезли из страны на автомобиле с дипломатическими номерами, а пограничники не могли проверить транспорт, принадлежащий диппредставительству.

30 апреля молдавские СМИ назвали имена еще четырех человек, причастных к похищению судьи Чауса. Они въехали в Молдову под вымышленными именами

Как сообщил 3 мая народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, на тот момент похищенного судью Николая Чауса содержался на военной базе за шесть километров от Первомайска Николаевской области, а в ближайшие дни "задержат" на границе с Украиной.6 мая журналисты-расследователи сообщили, угонщики передвигались на арендованном авто с GPS-маячком, благодаря чему следствие смогло установить их маршрут передвижения.

Прямий
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Дата
03
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