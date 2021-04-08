Зеленский узаконил местные референдумы

Законопроекты о референдумах устанавливают стандарты прямой демократии, сказал Стефанчук. Фото: rada.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о местном референдуме. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

Сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референдуме, - Gazeta.ua). И сегодня информация должна появиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.

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По его словам, законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными. Они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

Законопроект о местном референдуме появился на сайте ВР 22 марта. Документ опубликовали для общественного обсуждения. Стефанчук заявлял, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. В конце февраля Зеленский заявил о необходимости местных референдумов в Украине.