Зеленский уволил главу Харьковской ОГА

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

9 августа президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука . Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской ОДА на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в указах президента №355/2021 и №356/2021.

"Уволить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской ОДА согласно поданному им заявлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил послов в трех странах Европы

Временным руководителем ОГА назначили Скакуна Александра . Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: