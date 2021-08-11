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среда, 11 августа 2021 22:15

Зеленский уволил главу Харьковской ОГА

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Зеленский уволил главу Харьковской ОГА
Айну Тимчук уволили с должности главы Харьковской ОГА. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Временным руководителем ОГА назначили Скакуна Александра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Уволить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской ОДА согласно поданному им заявлению.

Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской ОДА на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в указах президента №355/2021 и №356/2021.

9 августа президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука. Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.

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