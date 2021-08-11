Зеленский уволил главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.
Временным руководителем ОГА назначили Скакуна Александра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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"Уволить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской ОДА согласно поданному им заявлению.
Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской ОДА на Скакуна Александра Евгеньевича", - говорится в указах президента №355/2021 и №356/2021.
9 августа президент Владимир Зеленский назначил командующим Воздушных сил ВСУ генерал-майора Николая Олещука. Генерал-полковника Сергея Дроздова он своим указом освободил от должности.
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