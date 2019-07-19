Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов

Валерия Чалого уволили с должности посла Украины в США. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда, и Тринидад, и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Указ был выдан 19 июля.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в документе.

Чалый работал послом в США с июля 2015-го.

Также президент уволил еще 10 послов:

Ярослава Коваля с должности посла в Марокко;

Тараса Кузьмича с должности посла в Южно-Африканской Республике;

Валерия Александрука с должности посла в Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне;

Петра Литвина с должности посла в Армении;

Алексея Шовкопляса с должности посла во Вьетнаме и Камбодже;

Бориса Гуменюка с должности посла на Кипре;

Валентина Шевалева с должности посла в Туркменистане;

Татьяну Ижевскую с должности посла в Ватикане;

Юрия Дюдина с должности посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили;

Сергея Пасько с должности посла в Иордании.

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Ранее сообщалось, что президент уволил ряд руководителей посольств. "Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - заявляли в Офисе президента.