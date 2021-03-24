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среда, 24 марта 2021 17:44

Зеленский утвердил стратегию освобождения Крыма

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Зеленский утвердил стратегию освобождения Крыма
У Зеленского озвучили стратегию деоккупации Крыма. Фото: Униан

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

Согласно документу, Украина ставит приоритетом защиту прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крыма.

"Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что Украина развивает Крымскую платформу, как ключевой инструмент для освобождения территорий полуострова.

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", - цитирует документ ОП.

Кабинет министров должен разработать план реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма.

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26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал указ о запуске Крымской платформы, а также мер по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма.

Евросоюз признал незаконным указ президента России Владимира Путина о внесении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, где нерусские граждане не имеют права владеть землей.

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