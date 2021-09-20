Зеленский утвердил решение СНБО об увеличении оборонного бюджета

Глава государства ввел в действие решение СНБО. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета.

Финансирование должны предусмотреть в государственном бюджете-2022. Об этом говорится в указе главы государства.

"Согласно решению, в законопроекте О Госбюджете на 2022 год на обеспечение нацбезопасности и обороны нужно предусмотреть финансовый ресурс в объеме не менее 5,95% ВВП - это больше 319 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Финансирование должны выделить на:

- развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;

- выполнение Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

- реализацию социальных гарантий военнослужащим - повышение размеров их денежного обеспечения и обеспечения жильем;

- выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и - продуктов специальной химии;

- развитие Военно-Морских сил;

- усиление территориальной обороны;

- реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности.

Совет национальной безопасности и обороны позволил армиям стран НАТО принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия 2021" на территории Украины. Масштабные учениям с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров состоятся практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.