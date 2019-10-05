Зеленский уселся на шпагат, который может треснуть

Украинцы вышли на улицу - это здоровая реакция. Президент должен услышать, говорит блогер Сергей Иванов.

Президент Владимир Зеленский, играя "миротворца", пытается нравиться всем. Но так не получится.

Об этом сказал блогер Сергей Иванов в эфире Skrypin.ua.

"Очевидно, что сейчас Зеленский находится на пересечении интересов патриотически настроенного населения и "ватного". И он, как это свойственно каждому артисту (человек привык, что его любят), хочет нравиться и тем, и другим. Пытается играть некоего "миротворца", нравиться всем. А так не получится. Историческая парадигма такова, что этот шпагат закончится тем, что что-то треснет посередине. Этот шпагат не увенчается ни одним успехом", - отметил блогер.

"Абсолютно приветствую то, что происходит на Майдане. Тех людей, которые выходят, требуют. Это очень здоровая позиция. От нас зависит, куда будет двигаться Зеленский.

По разным социологическим опросам патриотически настроенного, украиноцентричного населения гораздо больше, чем "ватного".

По словам Иванова "если требовать, не позволять политикам сомнительной репутации, не только Петру Порошенко, возглавить эти движения, потому что они пытаются воспользоваться, если будет нормальная естественная реакция нашего народа", то власть услышит.

"Надо быть вообще невменяемым, оторванным от реальности и лелеяным богдановиским темпоритмом, чтобы не услышать и не понять. Понятно, что он (Зеленский. - Gazeta.ua) включает YouTube, а ему говорят:"Да это порохобот". Разумеется, как они (окружение) могут его держать, когда говорят что все это "искусственно". Это повторение Януковича.

Но от нас, общества зависит, удастся ли им его заласкать или нет", - сказал Иванов.

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1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Это вызвало протестные акции общества.