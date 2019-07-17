Зеленский требует внеочередное заседание ВР: дал 3 задания

У президента ожидают, что заседание состоится на протяжение 7 дней. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия провести внеочередное заседание, на котором рассмотреть два законопроекта.

Об этом на брифинге заявил советник президента Руслан Рябошапка.

"Первый - законопроект, касающийся разгрузки и предотвращения блокировки работы Высшего антикоррупционного суда Украины ... Президент требует от парламента собраться как можно быстрее на внеочередное заседание и принять этот закон", - сказал Рябошапка.

Речь о том, что по нынешнему закону антикоррупционный суд должен рассматривать все дела о коррупции. 38 судей не смогут справиться с такой нагрузкой. Зеленский предлагает передать антикорсуду только топ-дела.

"Второй законопроект касается незаконного обогащения...

Третий законопроект появился в повестке дня президента недавно... Президент обратился в парламент с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применения штрафных санкций к гражданам, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение - 90 дней отсрочки", - сказал Рябошапка.

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12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.