Зеленский требует внеочередное заседание ВР: дал 3 задания

Президент Владимир Зеленский просит председателя Верховной Рады Андрея Парубия провести внеочередное заседание, на котором рассмотреть два законопроекта.
Об этом на брифинге заявил советник президента Руслан Рябошапка.
"Первый - законопроект, касающийся разгрузки и предотвращения блокировки работы Высшего антикоррупционного суда Украины ... Президент требует от парламента собраться как можно быстрее на внеочередное заседание и принять этот закон", - сказал Рябошапка.
Речь о том, что по нынешнему закону антикоррупционный суд должен рассматривать все дела о коррупции. 38 судей не смогут справиться с такой нагрузкой. Зеленский предлагает передать антикорсуду только топ-дела.
"Второй законопроект касается незаконного обогащения...
Третий законопроект появился в повестке дня президента недавно... Президент обратился в парламент с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применения штрафных санкций к гражданам, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение - 90 дней отсрочки", - сказал Рябошапка.
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12 июля состоялось последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва. Менее чем через неделю, 21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.
Спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что в случае угрозы перед страной соберет Верховную Раду на внеочередное заседание.
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