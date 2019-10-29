Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва

Украина стоит на пороге экономического прорыва.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе.
"Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Я уверен, мы все уверены, мы очень в это верим. И все для этого делаем.
Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП.
Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году", - заявил он.
"Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Doing Business (Зеленский сделал паузу. - Gazeta.ua). Это же радостно? Нет? (Обратился к публике. Аплодисменты в зале). Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на стабильный и положительный.
Мы ощутимо улучшили позиции по защите миноритарных акционеров и получению разрешения на строительство. А Национальный банк Украины снизил учетную ставку сразу на 1%. Это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств", - сказал президент.
"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - заявил Зеленский.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
В Золотом Луганской области происходит разведение сил. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Комментарии