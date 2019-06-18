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вторник, 18 июня 2019 20:03

Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины - политолог

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Зеленский ставит Комарницкого губернатором Луганщины - политолог
Зеленский может назначить губернатором Луганщины Виталия Комарницкого. Фото: 1NEWS

Команда президента Зеленского решила отдать Луганщину молодым и не очень регионалам. Такое мнение на своей странице в сети Facebook высказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя информацию, озвученную Владимиром Ландиком, о назначении главой Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого.

"Нет, я не буду сейчас делать выводов - только после назначений. Но в СМИ уже называют фамилии, а матерые регионалы не врубаются в ситуацию. Новые лица, ага. Ну, ладно, Ткаченко мог связаться с ПР по молодости и от безальтернативности. Ну а Комарницкий просто делал карьеру в Луганской системе МВД в те годы. Тут сложнее принять. То есть новых не будет людей в Системе? Струк, Кравченко, Голенко, Пристюк - Луганщина знает и помнит. Их не забудьте пристроить", - пишет политолог Кирилл Сазонов, передают Украинские новости.

Как ранее сообщалось, Луганскую область может возглавить ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий, которого СМИ называют "человеком Авакова".

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