Зеленский срочно позвонил Путину

Зеленский в случае возобновления обстрелов на Донбассе может экстренно вернуться из Турции, куда сегодня запланирован визит. Фото: rbc.ua

Президент Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на Донбассе провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сообщил после совещания с военным руководством.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал: "Это нас не приближает к миру. Очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - сказал Зеленский.

В разговоре с Путиным он также поднимал вопрос об освобождении пленных украинцев и ускорения сроков строительства моста в Станице Луганской.

"Длинный был разговор", - добавил президент.

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6 августа вследствие артиллерийского огня боевиков под Павлополем в Донецкой области погибли 4 украинских морпеха. Это военнослужащие одного из подразделений 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.