Зеленский срочно обратился к Раде

Президент обратился с неотложной задачей к парламенту. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на нее Вадима Пристайко.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Указанные представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме в парламент от 1 июля.

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Ранее Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина, мистра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.