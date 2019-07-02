Зеленский срочно обратился к Раде

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на нее Вадима Пристайко.
Об этом сообщает сайт главы государства.
Указанные представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.
"Прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме в парламент от 1 июля.
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Ранее Верховная Рада отказалась увольнять с должности министра иностранных дел Павла Климкина, мистра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.
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