Зеленский созывает украинских послов на совещание

Официальные сообщения МИД или ОПУ о совещании с деталями данного события пока не публиковались. Фото: "УНИАН"

17 декабря в виртуальном формате начнется многодневное совещание украинских послов. Оно состоится при участии президента Владимира Зеленского.

Об этом на конференции "Дипломатия-2021" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

"В четверг начнется конференция украинских послов, большое событие, что происходит раз в 2 года", - сказал министр, пообещав, что МИД постарается учесть мнение общества.

Официальное сообщение МИД или ОП о совещании с деталями данного события пока не публиковалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада уволила министра ветеранов

Верховная рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих. За законопроект проголосовали 300 парламентариев.