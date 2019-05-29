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среда, 29 мая 2019 22:21

Зеленский созывает СНБО - назвали причину

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Зеленский созывает СНБО - назвали причину
На СНБО обсудят проблемы угольной отрасли. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны.

Планирует обсудить проблемы угольной отрасли. Об этом он заявил во время брифинга на Львовщине, сообщает пресс-служба президента.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах по поводу условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил он.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

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Семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тыс. грн", - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Посетит шахту, где произошел обвал, сообщает Администрация президента.

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