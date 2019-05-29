Зеленский созывает СНБО - назвали причину

Президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны.
Планирует обсудить проблемы угольной отрасли. Об этом он заявил во время брифинга на Львовщине, сообщает пресс-служба президента.
"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах по поводу условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил он.
Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.
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Семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.
"Уже принято решение выделить по 100 тыс. грн", - сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Посетит шахту, где произошел обвал, сообщает Администрация президента.
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