Зеленский созывает СНБО - назвали причину

На СНБО обсудят проблемы угольной отрасли. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны.

Планирует обсудить проблемы угольной отрасли. Об этом он заявил во время брифинга на Львовщине, сообщает пресс-служба президента.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах по поводу условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - отметил он.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На шахте произошел обвал: есть жертвы

Семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тыс. грн", - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Посетит шахту, где произошел обвал, сообщает Администрация президента.