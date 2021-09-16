Зеленский созывает СНБО. Готовят новые санкции

На заседании СНБО должны рассмотреть новые санкции. Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Оно состоится в пятницу, 17 сентября, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на анонимные источники.

Заседание СНБО должно начаться в 17:00. На нем рассмотрят "программные документы".

Собеседники утверждают, что также готовят новые санкции. Кто под них попадет - пока неизвестно.

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Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по киберобороны государства, которое предусматривает создание кибервойск". Соответствующее решение СНБО приняли с целью защиты суверенитета Украины, обеспечение ее обороноспособности, предотвращение вооруженного конфликта и для сопротивления вооруженной агрессии в киберпространстве.