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среда, 17 ноября 2021 21:21

Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии – о чем говорили

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Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии – о чем говорили
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону миграционный кризис в ЕС. Фото: twitter.com/vonderleyen

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор 17 ноября. Обсудили миграционный кризис в ЕС.

Об этом говорится на странице главы Еврокомиссии в Twitter.

"Подтвердила президенту Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Разделили оценку того, что ситуация на белорусско-польской границе является гибридной атакой", - написала она.

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Добавила, что ЕС и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики, а именно поставки и хранение газа, возобновляемые источники энергии, эффективность.

Зеленский в свою очередь проинформировал Урсулу фон дер Ляен о развитии ситуации безопасности на востоке Украины в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование.

Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на критику, второй раз за три дня поговорила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор тоже касался ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза.

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Дата
17
ноября

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