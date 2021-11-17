Зеленский созвонился с главой Еврокомиссии – о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор 17 ноября. Обсудили миграционный кризис в ЕС.
Об этом говорится на странице главы Еврокомиссии в Twitter.
"Подтвердила президенту Владимиру Зеленскому нашу полную поддержку и помощь Украине, ее суверенитету и территориальной целостности. Разделили оценку того, что ситуация на белорусско-польской границе является гибридной атакой", - написала она.
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Добавила, что ЕС и Украина продолжат сотрудничество в области энергетики, а именно поставки и хранение газа, возобновляемые источники энергии, эффективность.
Зеленский в свою очередь проинформировал Урсулу фон дер Ляен о развитии ситуации безопасности на востоке Украины в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование.
Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на критику, второй раз за три дня поговорила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор тоже касался ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза.
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