Зеленский согласился продлить закон об особом статусе Донбасса

Украина продолжит действие нынешнего закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает hromadske, ссылаясь на источник в украинской делегации в Париже.

О пролонгации закона договорились президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин в рамках "нормандской встречи".

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Действие закона об особом статусе заканчивается 31 декабря этого года. Согласно действующим документом, особый статус вступит в силу при условии, что страна-агрессор выведет все незаконные вооруженные формирования, боевики, наемников и военной техники с территории Украины.

Раньше председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что в декабре парламент разработает новый проект закона об особом статусе Донбасса. В нем должны учесть договоренности, достигнутые на "нормандском саммите".

Команда Владимира Зеленского заявила о готовности провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе относительно ОРДЛО. У президента заверили, что о федерализации речь не идет.