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пятница, 06 августа 2021 14:20

Зеленский собирается подать воду в оккупированный Крым и имплементировать формулу Штайнмайера - Лерос

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Зеленский собирается подать воду в оккупированный Крым и имплементировать формулу Штайнмайера - Лерос
Нардеп Гео Лерос: "Благодаря пиару на СНБО у Зеленского прибавилось самоуверенности"

Осень власть готовит новый локдаун как страховку на случай массовых протестов.

Нардеп Гео Лерос в интервью Цензор.НЕТ заявил, что в сентябре-октябре у ОП "будет напряженная осень".

"И именно поэтому нам готовят новый локдаун как страховку на случай массовых протестов. Во-первых, Зеленский собирается подать воду в Крым. То есть, не жителям Крыма, а Черноморскому флоту РФ, на секундочку! Во вторых, он намерен имплементировать формулу Штайнмайера, что также против интересов Украины.

Для всего этого ему нужен полный контроль над улицей и парламентом. Непредсказуемый министр МВД уже заменён на 100% своего, а в парламенте до сих пор, опять же, непредсказуемый Разумков со своими амбициями. Зная уже эго Зеленского, он будет пробовать Разумкова снимать - но это на закуску", - подчеркнул парламентарий.

"Это одно из условий решения ситуации на Востоке страны, которое принял Зеленский. Формула Штайнмайера и вода в Крым", - добавил Лерос

По словам нардепа, благодаря пиару на СНБО у Зеленского прибавилось самоуверенности.

"А у его партнеров и оппонентов - появился страх, что он теперь может делать все что угодно и как угодно с полным чувством вседозволенности", - подытожил Лерос.

Цензор.НЕТ
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