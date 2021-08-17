Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание

Президент Владимир Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о большом гербе.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Юрчишин на своей странице в Twitter.

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Для того, чтобы законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины" приняли в целом необходимо конституционное большинство - 300 голосов.

Для принятия в первом чтении достаточно 226 голосов.

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленский законопроект о большом Государственном Гербе Украины.