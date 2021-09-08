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Зеленский снова собрался в США: когда и для чего

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Зеленский снова собрался в США: когда и для чего
Зеленский планирует в сентябре поехать в США. Фото: Вячеслав Ратинский, УНИАН

Президент Владимир Зеленский в конце сентября этого года планирует посетить США.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - сказал Никифоров "РБК-Украина".

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Он отметил, что президент едет в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Во вторник, 14 сентября, Генассамблея ООН откроет 76-ю сессию. Общие дебаты состоятся с 21 по 27 сентября 2021 года.

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

По итогам переговоров двух президентов подписано совместное заявление США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, в котором говорится, в частности, о газопроводе "Северный поток – 2" как об "угрозе для европейской энергетической безопасности" и о противодействии российской агрессии.

В ходе визита поднимались вопросы вооружения украинской армии и возможности членства Украины в НАТО. В Москве на заявления об Украине и НАТО отреагировали негативно.

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Дата
08
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