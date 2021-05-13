Зеленский сменил состав СНБО

В состав СНБО ввели Германа Галущенко. Фото: rnbo.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны нового министра энергетики Германа Галущенко.

Соответствующий указ он издал в четверг, 13 мая, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Ввести в персональный состав СНБО Украины Галущенко Германа Валерьевича - министра энергетики Украины", - говорится в указе президента.

Указ о введении министра в состав СНБО вступил в силу со дня его опубликования.

СНБО рассмотрит возможность ввести санкции против людей, которые занимаются "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и "обналичиванию", а также лидеров криминалитета. Также Рада готовит новые списки контрабандистов.