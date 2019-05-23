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четверг, 23 мая 2019 17:42

Зеленский скупился на Книжном Арсенале

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Зеленский скупился на Книжном Арсенале
Президент Владимир Зеленский ходил по "Книжному Арсеналу".

Президент Владимир Зеленский приобрел книги на Арсенале.

Видео опубликовал канал Skrypin.ua.

Зеленский заплатил из кармана 300 грн.

Также президенту подарили Кобзарь Тараса Шевченко досоветских времен.

"Это подарок? Очень как-то стыдно подарок брать", - признался Зеленский.

Глава государства делал селфи с желающими.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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Дата
23
мая

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