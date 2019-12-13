Зеленский сказал, когда обсудят списки на следующий обмен

Зеленский рассчитывает на обмен до Нового года. ФОТО: Офис президента

Списки на обмен по формуле "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть".

"Я очень хотел, чтобы мы разъяснили в формате "Нормандии", что означает обмен "всех на всех", потому что мы очень боимся оставить там наших людей - не только на временно оккупированных территориях и в Крыму, но и на территории РФ . То есть, сейчас это первый этап к Новому году - мы верим в это - обмен всех установленных на всех установленных. 18 декабря будет встреча Трехсторонней группы в Минске и будут обсуждаться эти списки".

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Второй шаг - это допуск представителей Красного Креста на оккупированные территории Донбасса, чтобы подтвердить списки на обмен, которые имеет Украина, но они не согласованы со стороной боевиков.

Третий - обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос граждан Украины, находящихся на территории России и на территории аннексированного Крыма.

"Это будет другой трек. Я думаю, что мы будем его проговаривать после обмена всех согласованных на всех согласованных".

11 декабря боевики из временно оккупированных территорий заявили, что не согласны на обмен с Украиной, пока Офис президента не опубликует "правильный текст коммюнике" "нормандского саммита". По их словам, "на сайте президента опубликован умышленно искажен текст коммюнике саммита".