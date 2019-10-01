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Зеленский сказал, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

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Зеленский сказал, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Зеленский отрицает давление со стороны Трампа. Фото: Reuters

На брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не общался с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Его спросили о давлении со стороны Трампа в вопросе расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает УНИАН.

"Я хочу вам сказать, что я никогда не чувствую никакого влияния на меня, и у меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины, и как на меня, мне кажется, и пока мои шаги свидетельствуют о том, что меня влиять невозможно", - подчеркнул Зеленский.

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"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда, и никогда не было никаких телефонных разговоров с ним", - заявил он.

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

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