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вторник, 13 июля 2021 20:16

Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
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Дело против боевого генерала Павловского - это очередная атака на защитников Украины. Об этом говорят участники акции в поддержку генерала Павловского, которая проходит под Офисом президента. Участники акции - ветераны войны против российской агрессии, волонтеры, активисты, депутаты требуют освободить героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, а также руководителей предприятия "Завод "Кузница на Рыбацком", которое производит боевые корабли.

Владимир Зеленский боится защитников Украины и боевых генералов, поэтому бросает их за решетку. Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" София Федина. "Они не понимают, что в этой войне викристализовавалась не только наша армия, но и политическая украинская нация", - говорит Федина. "Во время, критическое для государства, у нас есть те, кто станет во главе борьбы за независимость. У нас есть не только офицеры - у нас есть боевые генералы, которых сегодня так боится пострадавший Зеленский. И именно поэтому судится с массой генералов, но каждое дело в результате разваливается", - напомнила София Федина.

Герой Украины, генерал-лейтенант, народный депутат Украины Михаил Забродский уверен - дело против Павловского это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.

"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть за решетку. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывалось четкий властный заказ ... Для чего все это делается? Первая и главная цель - это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 не побоялся брать на себя ответственность. У нас было много проблем, не хватало многого, а главное - не хватало того, кто способен принимать решения. И эта страна должна благодарить Богу, что такие люди нашлись. И сейчас эта кампания, развернутая, направленная против них. Это нацелено против всех тех, кто тогда не побоялся", - говорит генерал Забродский.

"Они шли к власти, даже не скрывая, зачем они туда идут - "перестать стрелять", "посмотреть в глаза и встретиться посередине". И в интервью и Коломойский, и пособники Зеленского говорили - не надо раздражать Россию, нужно как-то договориться.

Сколько было дел по патриотах? Генерал Павловский только один из них. Вспомним генерала Марченко, генерала Шевчука, Мельника, дело Антоненко-Дугар-Кузьменко. Много можно, к сожалению, называть этих фамилий. И они все укладываются в одно - Зеленский и компания воюют и будут воевать со всем, что не дает реализовать план, который ему кажется таким простым и понятным: зачем мы опираемся России? Мы все должны собираться вместе, потому что нужно Зеленскому и компании рассказывать о том, что "есть разница". Есть различие, очень жесткое отличие между Украиной и Малороссией, так как Малороссия не имеет будущего. И то, что Путин сейчас пишет статейки на украинском языке, означает лишь одно - они готовят новый этап наступления, для них сейчас очень важно сломить волю к сопротивлению. А Зеленский продолжает свою линию на подыгрывание", - говорит народный депутат Ростислав Павленко.

"Когда Зеленскому приходили повестки, чтобы взять оружие и пойти защищать наше государство, он уклонялся от этого. К чему это все привело? Привело к тому, что мы теперь с собратьями встречаемся в судах, куда приходим защищать своих собратьев, волонтеров, медиков, которые непосредственно участвовали и в Майдане, и в АТО. И, в том числе боевых генералов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы наш оборонный комплекс был способен защищать государство. К сожалению, нам приходится защищать друг друга, ходить по судам. Мы понимаем четко, что без качественного руководства простой солдат, каким бы у него не было желания защитить свое государство, без качественного управления, без четкой позиции командира он этого не сделает", - заявил народный депутат Михаил Бондарь.

Арест генерала Павловского - это заказ Офиса президента, заявил общественный активист, журналист Виталий Гайдукевич.

"Банковая использует судей, использует неквалифицированных прокуроров, использует неквалифицированных судей для фабрикации политического давления. Это очень маркерная история, потому что - посмотри на кого давят и поймешь, кто является врагом Зеленского, кого он боится. Они решили попробовать проверить. Как будут реагировать, когда будут сфабрикованы политические дела против бывших чиновников министерства обороны. Я предполагаю, что Павловский есть только первым лицом, на ком они тренируются", - говорит Гайдукевич.

Ветеранка войны против российской агрессии Маруся Зверобой подчеркнула: "Мы это наблюдаем с началакаденции Зеленского - он показывает не только украинцам, а в первую очередь России и Путину свою позицию, когда он закрывает за решетку бездоказательно военных. Если прокуратура по телевизору рассказывает, что у них нет доказательств на Павловского, я то же слышала, когда закрыли Антоненко и целый год человек просидела без доказательств. А наши суды отличаются с мировой судебной системы абсолютным произволом", - говорит Зверобой.

Ветеран войны против российской агрессии, активист, блогер Глеб Бабич говорит: "Человек, который здесь сидит, всегда говорит одно, а делает другое. Я всегда говорю, не смотри за губами, смотри за руками. То, что делают руки, то и есть суть человека, который может говорить все что угодно. Все началось с ветеранов, волонтеров, с дела Кузьменко, Антоненко, затем перешли к действующим военным. Было дело Марченко, которое распалось, но они до сих пор под следствием. Был еще ряд дел против военных, патриотов. Сейчас под стражу взяли не только боевого генерала, но и руководство единственного на этот день судостроительного завода, который может строить военную технику. Любое должностное лицо в ВСУ, которое отвечает за обороноспособность, любой глава предприятия, который строит что-то для армии, будет бояться, стараться не делать ничего, чтобы не попасть за решетку по поспешному, сфабрикованному делу ".

"Вы видите, что происходит, президент Зеленский говорит, что построим стену, пусть народ на референдуме скажет, что Донбасс нам не нужен и мы его отдадим - и Владимир Путин говорит. Зеленский пытается демонтировать закон о языке - выходит статья Путина, в которой он рассказывает, почему нет ни языка, ни украинского народа. Совпадение? Не думаю. Мне кажется, что бы ни говорили губы президента Зеленского, делает он все, чтобы демонтировать государство, армию, нашу мотивацию, нашу веру и все эти сценарии прописаны именно в Москве. Какие бы заявления он не делал, вы видите, что делают руки", - отметил Бабич.

Участники акции почтили минутой молчания морских пехотинцев, погибших год назад во Зайцевым. "Мы должны бороться за свою свободу. Бороться так, как боролись те, кто погиб за Украину. Давайте объединяться, давайте бороться с этим нашествием", - сказал отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель.

Участники митинга приняли обращение к международному сообществу, в котором предостерегли от узурпации власти президентом Зеленским, свертывания европейских реформ и политических репрессий и призвали ввести санкции по примеру списка Магнитского против всех представителей власти, причастных к незаконным действиям, нарушению закона и прав граждан.

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