Зеленский сходил в главную библиотеку страны

Президент Владимир Зеленский посетил Национальную библиотеку Украины им.Вернадского и заявил о проведении ремонта в ее помещении.

Об этом сообщил сайт главы государства в четверг.

"То, что я здесь увидел, - это действительно сокровище. И я благодарен, что сохранили это все - уголок науки для украинцев. Но мне кажется, что здесь надо, во-первых, сделать ремонт", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что государство должно создать нормальные условия для работы ученых.

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В библиотеке Зеленский встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых и ознакомился с их работами.

Он вручил премии и нагрудные знаки. Лауреатами стали 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности.

Национальная библиотека Украины имени Вернадского - главная всеукраинская библиотека, общегосударственный комплексный библиотечно-информационный, научно-исследовательский и культурно-просветительский центр. Самое больше по объему книгохранилище Украины. Одна из крупнейших национальных библиотек мира.