Зеленский сделал несколько новых кадровых назначений

Богдан Тиводар был заместителем главы Главного следственного управления СБУ. Фото: facebook.com_poltava.news

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ от 4 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Тиводара Богдана Михайловича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Также президент назначил двух заместителей главы СБУ - Анатолия Дублика и Александра Карпенко.

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Обязанности председателя СБУ выполняет коллега Владимира Зеленского по "Кварталу 95" Иван Баканов. 27 июня Зеленский назначил Руслана Баранецкого руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.