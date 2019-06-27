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четверг, 27 июня 2019 17:38

Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ

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Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно, говорит президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято давно. Этот вопрос поднимался на его международных встречах.

"На каждой встрече я поднимал этот вопрос - о возвращении России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров.

То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на сто процентов", - сказал Зеленский на брифинге в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна"

Он добавил: "Решение было давно принято. Я делал все, что могу, но все это постфактум".

Учитывая ситуацию, президент адресовал вопрос к народным депутатам: "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне о том, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не случилось?".

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Резолюцию за возвращение России в ПАСЕ в ночь на 25 июня единогласно поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первая вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

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Дата
27
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