Зеленский считает блефом ядерные угрозы Путина

Зеленский считает, что Путин не самоубийца. Фото: Pexels

Президент Владимир Зеленский считает блефом угрозы президенту РФ Владимиру Путину применить ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью Die Zeit.

"Думаю, что это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогостоящим в жизни. этого человека", – считает Зеленский.

Нарушение условий Будапештского меморандума Зеленский назвал ошибкой подписантов.

"В мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам, что вот гарантии безопасности, которые вы можете получить , и потому даже не думайте о ядерном оружии", - сказал президент.

Агрессия против Украины является четким сигналом по всему миру, что гарантии не работают. Даже когда под ними подписались самые сильные люди мира.

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"Россия же сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь в мире будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это, на самом деле, восстановить силу международного права. Мероприятие способно это сделать", - говорит Зеленский.

Результаты переговоров с Россией Зеленский еще не видит.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.