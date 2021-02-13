Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля. Фото: facebook.com/zelenskiy95

14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетит Объединенные Арабские Эмираты.

Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нагаяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что в ходе встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

13 февраля в Украину вернулись 6 моряков из экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года. Их встречал президент Владимир Зеленский. Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров. Круглосуточно их охраняли автоматчики.