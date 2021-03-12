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Зеленский решил отложить операцию, а слив информации Лукашенко обеспечил Ермак - Бессмертный о "вагнергейте"

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Зеленский решил отложить операцию, а слив информации Лукашенко обеспечил Ермак - Бессмертный о &quot;вагнергейте&quot;
По мнению Безсмертного, в ОП не понимали всех последствий провала операции

Решение перенести спецоперацию по задержке боевиков ЧВК "Вагнер", которые уже находились в Беларуси, мог принять только президент Зеленский. А контакт с главой Беларуси обеспечил глава его Офиса Ермак − через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Об этом в эфире авторской программы Юрия Луценко "Прямым текстом" ("Прямим текстом") на "5 канале" рассказал экс-посол Украины в Беларуси (2010-2011), представитель Украины в политической подгруппе ТКГ (2018-2019) Роман Безсмертный, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для меня очевидно, что слив информации произошел из Киева, и я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу сказать, какими пунктами это делалось, через кого этот канал работал, кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто принял решение", – говорит Безсмертный.

"Мы должны понимать, что это за государство – Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. Возле него есть только одно лицо, которое имеет постоянную прямую связь с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешний, Владимир Макей", - поясняет Безсмертный.

"Его визави мог быть только один человек – это руководитель Офиса (украинского президента), потому что это соответствующий уровень. А мог ли кто-то с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это – лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо", – убежден Роман Безсмертный.

Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной не могла состояться передача документов по "вагнеровцам".

"Потому что надо понимать − это 31 человек, из которых часть была "подсаженых". То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще "почтальон", который передавал документы. В связи с тем, что как все знают, задерживали не всех сразу – означает, что их сегментировали по частям. А задерживали с соответствующим внешним "театром", помните, шевроны показывали – ну как это всегда делается", – объясняет Роман Безсмертный.

Он подчеркнул, что решение принимал непосредственно президент, "потому что это решение никто другой не мог принимать. А вот контакт обеспечивал руководитель офиса", считает политик.

По мнению Безсмертного, в офисе Зеленского не осознавали на тот момент всю ответственность за эту спецоперацию.

"На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не осознавали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя председателя Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации либо случайные люди, либо люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону",-говорит он.

Безсмертный считает, что все ответы относительно мотивов срыва операции должно дать следствие.

"Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им полагалось по службе", – резюмирует Роман Безсмертный.

Напомним, речь идет о вероятной спецоперации украинских разведчиков по задержанию 33 российских наемников-террористов, большинство из которых совершили преступления на Донбассе. После совещания в Офисе президента кто-то "слил" информацию об операции белорусским или российским спецслужбам, поэтому задержание сорвалось. Действующая украинская власть отрицает существование "вагнеровской спецоперации".

Как сообщал 5.ua, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще в сентябре 2020 года рекомендовал Верховной Раде вынести проект постановления о создании ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" в зал заседаний для голосования. Но следственную комиссию до сих пор так и не создали.

5 Канал
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