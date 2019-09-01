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воскресенье, 01 сентября 2019 13:36

Зеленский рассказал сложные и счастливые моменты президентства

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Зеленский рассказал сложные и счастливые моменты президентства
Зеленський двічі розмовляв телефоном із Володимиром Путіним: Фото: zik.ua

Владимир Зеленский рассказал о самом сложном, счастливом и самом важном моментах за 100 дней своего президентства.

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было 4 погибших на Донбассе. После этого я говорил с президентом России", - поделился украинский лидер в эфире телеканала 1+1.

Разговор о гибели украинских военных состоялась 7 августа. Это была 2 беседа между лидерами России и Украины. По словам Зеленского, он обратился с просьбой "повлиять на ту сторону", чтоб они прекратили "убийства людей". Также коснулся темы возвращения украинских заключенных.

Самые счастливые моменты в президента связаны с семьей.

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"У меня есть счастливые вечера. Я возвращаюсь домой и вижу своих детей. Знаю ради чего работаю. Самые важные момент у нас еще впереди, скоро", - делится президент.

Также добавил, что был очень рад, когда узнал результаты парламентських выборов: "Это была мощная победа".

Президент Владимир Зеленский обвинил МИД Украины во главе с Климкиным в препятствовании телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский рассказал, что позвонил Путину из-за невыполнения Россией решение Международного трибунала ООН по возврату моряков. А также через человеческие потери Украины на фронте.

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