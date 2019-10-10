Зеленский рассказал, ради чего готов на прямые переговоры с Путиным

Переговоры с Путиным Зеленский назвал форматом, "который сработал". ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский готов на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради освобождения пленных украинцев.

Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции.

Зеленский перечислил два варианта обсуждения освобождения - это нормандский формат и минский.

"А есть еще один, который сработал. Это прямые переговоры мои с президентом Российской Федерации. Я, по поводу возвращения наших людей и обмена, я готов на прямые эти переговоры. Я увидел, что был такой результат, я к нему готов".

Украина имеет три списка на обмен, сказал Зеленский. В первый входят крымчане в аннексированном Россией Крыму, во второй - люди на оккупированных территориях, подконтрольных боевикам. В третий - украинцы на оккупированных территориях Донбасса, пребывание которых не подтверждено боевиками.

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Третий список президент назвал "самым сложным вопросом". На обмен людей с первых двух "готовы хоть завтра".

"Никто никогда не забудет ни одного человека, в плену, за решеткой, на территории РФ, в Крыму или" ДНР-ЛНР ", - отметил Зеленский.

По данным СБУ, в плену на временно оккупированных территориях незаконно содержатся 227 граждан Украины. 7 сентября в Украину вернулись 35 пленных украинцев, в частности 24 моряка, захваченных в ноябре 2018 в Керченском проливе.